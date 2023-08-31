تامر حسني يثير الجدل بسبب تغيير قوي في شكله.. والجمهور: بقى نُسخة من تامر هجرس – (صورة)

كتب امير فتحي في الخميس 31 أغسطس 2023 02:52 صباحاً - نشر الفنان محمود العسيلي عبر خاصية ستوري حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة له برفقة صديقه الفنان تامر حسني أثناء لقاء جمع بينهما مؤخرا.

لوك جديد لتامر حسني

ظهر تامر حسني بنيو لوك جديد بجانب ال Tan الذي اكتسبه من الشمس في الصيف، فمؤخرا قصر شعره وغير لونه للأصفر وظهر بقميص من اللون الأخضر مع بنطلون جينز.

وتفاعل الجمهور مع هذه الصورة وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية، وشبهه البعض بالفنان تامر هجرس بعد ظهوره بلون برونزي وشعر فاتح.

يذكر أن تامر حسني ومحمود العسيلي شاركا في تقديم دويتو باسم “اختراع” في 2020، كلمات أحمد راؤول وألحان أحمد زعيم توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، ومن إخراج تامر حسني.

حصل تامر حسني على تكريم مؤخرا في مهرجان القاهرة للدراما على مجمل أعماله الفنية، كما قدم حفلا غنائيا عقب انتهاء فعاليات المهرجان.

علاقة تامر حسني ببسمة بوسيل

الجدير بالذكر أن تامر حسني أكد عبر حسابه على “إنستجرام” بأنه لايقصد أحد أبدا بأغانيه قائلا “ملاحظ إن في بعض التعليقات كل ما أنزل موضوع أغنية أو هزار معاكم، بعض الناس بيربطوه بحياتي الشخصية، ده غلط يا جماعة، أولا مش أنا اللي ممكن أعمل كده”.

وأوضح مدي احترامه وحبه لبسمة قائلا “رغم الظروف الحالية … مازلت أكن لبسمة كل الحب والاحترام، ده غير إن هي شاركتني في اختيار أغانيا ومهما يحصل دي في دمي وأم أولادي وعلاقتنا كويسة جدا دلوقتي ولو طلبت عنيا مش هتأخر”.

فيلم تاج لـ تامر حسني

يذكر أن عرض مؤخرا لتامر حسني فيلم تاج ضمن أفلام عيد الأضحى، وحقق نجاح لافت بعد طرحه في دور العرض.

شارك في بطولة فيلم “تاج” كل من تامر حسني، ودينا الشربيني، وساندي، وبيومي فؤاد، وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق. تدور أحداث فيلم “تاج” في إطار كوميدي فانتازي حول شخصية البطل الخارق أو الـ”سوبر هيرو”، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات، أما الفنانة دينا الشربيني فتجسد دور مدرسة موسيقى.

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