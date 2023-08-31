شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تنتهى من تصوير فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" منتصف سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت النجمة هنا الزاهد من تصوير جزء كبير من مشاهدها في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" مع هشام ماجد، حيث يتبقى لها 9 أيام تصوير وتودع العمل بالكامل، حيث سيتم تصوير المشاهد المتبقية خلال الأسبوعين المقبلين، على أن يكون آخر المشاهد خلال منتصف شهر سبتمبر المقبل.

فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذى يجسد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معا حياة تعيسة، إلى أن يحدث مفاجأة تغير حياتهما.

ويعرض لهنا الزاهد حالياً فيلم "مستر إكس" الذى انطلق في موسم عيد الأضحى السينمائى، وهو بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد، وأوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، رحاب الجمل، وضيوف شرف أكرم حسنى، عمرو يوسف، ريم مصطفى، مى عمر، مصطفى خاطر، صبرى فواز، رانيا منصور، بيج رامى وآخرين، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب

وكانت هنا الزاهد قد اعتذرت عن فيلم "الأستاذ" مع النجم محمد إمام والمخرج شريف عرفة، بعدما كانت مرشحة لتقديم دور البطولة النسائية في الفيلم، وذلك بسبب تضارب مواعيد التصوير مع الأعمال الجديدة التي ترتبط هنا بتصويرها حالياً وخلال الفترة المقبلة، لاسيما وأنها تستعد لبطولة مسلسل جديد بعنوان "إقامة جبرية" من 10 حلقات في نفس توقيت تصوير فيلم "الأستاذ".

كما تستعد هنا لتصوير الجزء الثانى من فيلم قصة حب الذى يجمعها بـ أحمد حاتم وتأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن، وذلك بعد 4 سنوات من عرض الجزء الأول الذى طرح عام 2019، ومن بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم وحنان سليمان وياسر طوبجى وعلا رشدى، قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أمانى التونسى، وإخراج عثمان أبولبن.