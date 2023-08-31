شكرا لقرائتكم خبر عن 569 مليون دولار عالميا لـ فيلم The Little Mermaid والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الـ Live Action الجديد The Little Mermaid إلى 569 مليونًا و 21 ألف دولار بشباك التذاكر، منذ طرحه يوم 26 مايو الماضى، العمل من إنتاج شركة ديزنى، ووصلت مدته إلى ساعتين و15دقيقة.

وانقسمت إيرادات الفيلم الجديد بين 297 مليونا و 895 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و271 مليونا و 126 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

يدور فيلم The Little Mermaid حول أرييل أصغر بنات الملك تريتون، حورية بحر جميلة ومفعمة بالحيوية، التي تحب المغامرة، شوقًا لمعرفة المزيد عن العالم وراء البحر، ولكن مع زيارة أرييل السطح تسقط في حب الأمير إريك المحطم، ومن هنا قررت عقد صفقة مع ساحرة البحر الشريرة، أورسولا، لتجربة الحياة على الأرض.

ويقوم ببطولة فيلم The Little Mermaid كل من هالي بيلي، جونا هاور كينج، ميليسا مكارثي، خافيير بارديم، جود أكووديكي، نوما دوميزويني، كاجسا محمد، لورينا أندريا، ديفد ديجز، يعقوب ترمبلاي، أوكوافينا.

العمل من إخراج روب مارشال، الذى شارك في الكتابة مع ديفيد ماجي، جون ديلوكا، هانز كريستيان اندرسن، رون كليمنتس، جون ماسكير.