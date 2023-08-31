شكرا لقرائتكم خبر عن عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز والأردني عزيز مرقة نجوم الغد بمهرجان القلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوالى فعاليات الدورة الـ 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حيث يقام حفلان مساء الجمعة الأول من سبتمبر على مسرح المحكى .



عزيز مرقة

ففى الثامنة مساء تقدم عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها حفلا يتضمن بانوراما من الألحان العربية والغربية التى أعيد توزيعها لتناسب آلة الماريمبا منها شط اسكندرية ، اكدب عليك ، انت عمرى ، الدنيا ريشة فى هوا ، اشكى لمين ، بتونس بيك ، ديسباسيتو، الحلوة دى، حارة السقايين، البخيل وأنا وسواح .

وفى العاشرة مساء يحل الفنان الأردنى عزيز مرقة وفرقته ضيفا على الفعاليات لأول مرة ليتغنى بمجموعة من أعماله التي حققت جماهيرية كبيرة بين الشباب والجيل الجديد منها ما في منك ، مجننانى ، مين قلك ، بنت الناس ، بحبك للسما ، بنت قوية ، ضلك ابكى ، يا باى وغيرها.