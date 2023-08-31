اسعاد يونس بإطلالة غريبة على غلاف Vogue

كتب امير فتحي في الخميس 31 أغسطس 2023 05:44 صباحاً - فاجأت الفنانة المصرية إسعاد يونس جمهورها بخضوعها لجلسة تصوير جديدة وغير معتادة لصالح إحدى المجلات الأجنبية.



فقد ظهرت إسعاد يونس خلال هذه الجلسة بلوك مختلف تماما عما اعتادت الظهور به طوال الفترة الماضية، وهو ما جعلها تتصدر صفحات السوشيال ميديا، حيث أنه نال اعجاب الكثيرين.

ونشرت مجلة فوج الأجنبية عبر صفحتها الرسمية على انستغرام مجموعة من الصور التى خضعت لها اسعاد يونس مع تعليق: “لماذا أقول دائمًا إني أجمل “بنت” في مصر؟، لأساعد المرأة على التحرر من القالب الضيق الذي توضع فيه ما إن تبلغ الأربعين”، هكذا تؤكد الفنانة المصرية القديرة #إسعاد_يونس على صفحات عددنا لشهر سبتمبر. وبإطلالتها الساحرة التي تتألّق فيها بقطعة مجوهرات ثمينة تزيّن رأسها، تظهر الفنانة ومقدمة البرامج والمؤلفة الكبيرة في أولى إطلالاتها لمجلة ڤوغ بشكل غير مسبوق، وتناقش موضوعات مهمة منها مسيرتها الفنية الحافلة، كما تتطرّق للحديث عن حبها لوطنها، وتركّز على أهمية النظرة الإيجابية للنفس بغض النظر عن العُمر”.”.

كما نشرت المجلة مقطع فيديو ظهرت فيه اسعاد يونس مع كل من الفنانة الكويتية هيا عبدالسلام وعارضات الازياء مريم بوقديدة، عواطف السعدي وفرنوش حميديان.