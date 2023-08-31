شكرا لقرائتكم خبر عن دينا أحدث المنضمين لأسرة فيلم "كتف قانونى" مع هالة صدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة دينا إلى أسرة فيلم "كتف قانونى" الذى تقوم ببطولته الفنانة هالة صدقى، والمقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة، حيث يعمل مخرج العمل سامح عبد العزيز على وضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات واختيار الفنانين المشاركين كضيوف شرف لاسيما وأن الأحداث ستشهد ظهور أكثر من نجم كضيف شرف.

فيلم "كتف قانونى" بطولة هالة صدقي، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، كريم عفيفي، شيرين رضا، دينا، محمد رضوان، وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف، والعمل من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيز، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي.

وفى سياق آخر، تشارك دينا كضيفة شرف في فيلم "العميل صفر" مع النجم أكرم حسنى والمعروض حالياً في السينمات، حيث انطلق الفيلم في دور العرض يوم 16 أغسطس، والعمل يشارك في بطولته بيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلي والممثلة السعودية فاطمة البنوي لأول مرة في فيلم مصري، وأيمن الشيوي وأيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

وكان آخر أعمال دينا في السينما فيلم "الدعوة عامة" الذى تم عرضه العام الماضى، من تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وبطولة محمد عبد الرحمن توتا، أحمد الفيشاوى، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.