شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار ونجوم الأوبرا ومشاركة دولية من سيريلانكا الليلة بمهرجان القلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارا لفعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، تقام الليلة على مسرح المحكي 3 حفلات متتالية.

ففي الثامنة مساء تقدم فرقة الرقص السريلانكية "ranrange dance academy " عرضا متنوعا يتضمن أعمالا غنائية وتابلوهات استعراضية تعبر عن الطبيعة الفنية للمجتمع المحلى والتراث الابداعي فى البلاد.

وفي التاسعة مساء يقدم نجوم الأوبرا الموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى سهرة مع العندليب تتضمن نخبة من أغانى عبد الحليم حافظ التى قدمها على مدار مشواره الفنى الحافل ومازالت تثرى الساحة الفنية المصرية والعربية.

وفى العاشرة مساء يقدم الفنان الكبير على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي باقه من أعماله الغنائية الشهيرة منها في هويد الليل ، عارفة ، الزين والزينة ، ذئاب الجبل طالع الشجرة ، ما تمنعوش الصادقين ، هنا القاهرة ، المال والبنون ، من غير ما تتكلمى ، مسألة مبدأ ، لو تعرفى ، على قد ما حبينا ، بوابة الحلوانى وغيرها .