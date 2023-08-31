شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم فى مهرجان الأوبرا الصيفى اليوم على مسرح سيد درويش بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم النجم خالد سليم حفلا ضمن المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر خلال شهر أغسطس، حيث يقدم خالد سليم مع فرقته الحفل فى الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس 31 أغسطس على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية ".



خالد سليم



ويتضمن البرنامج مجموعة من أعمال سليم الخاصة منها: عيشنا قد إيه، غايب عني، كل نظرة، أستاذ الهوى، لكل عاشق وطن، لسه كبير، اللي فات مات، ليالي سهرانة، حتروح بدري ليه، بلاش الملامة، حلم عمري، أنا حبيت، عشمني، عيش، أربع حروف، إلى جانب مختارات من مؤلفات تراث الطرب .

من جانبه أبدى خالد سليم سعادته بالمشاركة فى فعاليات المهرجان الصيفى، مؤكدا أن الأوبرا المصرية أحد أهم منارات الفن الجاد.