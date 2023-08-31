شكرا لقرائتكم خبر عن شاهيستا سعد تقدم شخصية شريرة فى مسلسل "منجم دهب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة شاهيستا سعد فى بطولة مسلسل "منجم دهب" بطولة الفنان شريف سلامة، والذى انطلق تصويره أمس الأربعاء داخل أحد الاستديوهات، وتجسد شاهيستا شخصية شريرة في أحداث المسلسل الذى يكتبه أمين جمال، ويخرجه أحمد حسن، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، حيث تقدم شاهيستا شخصية تدعى "سلمى" وهى ابنة خال تارا عماد وولاء الشريف في الأحداث، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على شاشات المتحدة خلال الفترة المقبلة.

وانطلق أمس الأربعاء تصوير أولى مشاهد مسلسل "منجم دهب" وجمعت المشاهد كلا من تارا عماد وولاء الشريف وشاهيستا سعد وعدد آخر من الممثلين، حيث من المقرر أن ينتقل مخرج العمل أحمد حسن إلى ديكورات أخرى خلال الفترة المقبلة.

ويناقش المسلسل قضية هامة من قضايا صعيد مصر والتى لها علاقة بالتنقيب عن الذهب، حيث تدور معظم أحداث العمل فى مدينة الأقصر إضافة إلى خط درامى آخر خاص بالقاهرة.

المسلسل مكون من 30 حلقة، بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، عصام السقا، محمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في إطار صعيدى اجتماعى.