ويس أندرسون يحصل على CARTIER GLORY TO THE FILMMAKER خلال مهرجان فينسيا

القاهرة - سامية سيد - سيحصل المخرج العالمى ويس أندرسون على جائزة CARTIER GLORY TO THE FILMMAKER 2023، حيث يقام حفل توزيع الجوائز غداً الأول من سبتمبر ضمن فعاليات مهرجان فينسيا السينمائى الدولى، في الدورة الـ 80، التي ستقام في الفترة ما بين 30 أغسطس الجارى، و9 سبتمبر، وذلك قبل عرض فيلمه الجديد، The Wonderful Story of Henry Sugar، خارج المنافسة.



ويس أندرسون

حيث يسر بينالي فينيسيا الإعلان عن فوز المخرج والكاتب والمنتج الأمريكي ويس أندرسون (The French Dispatch، Grand Budapest Hotel، The Royal Tenenbaums) بجائزة Cartier Glory to the Filmmaker Award، الجائزة المخصصة لشخصية قدمت مساهمة مميزة بشكل خاص في صناعة السينما المعاصرة.

يقوم ببطولة فيلم The Wonderful Story of Henry Sugar الجديد لـ أندرسون، كل من رالف فينيس، بنديكت كومبرباتش، ديف باتل، بن كينجسلي، وريتشارد أيواد.

ولد ويس أندرسون في هيوستن، تكساس، تشمل أفلامه Bottle Rocket, Rushmore, The Royal Tenenbaums, The Life Aquatic with Steve Zissou, The Darjeeling Limited, Fantastic Mr. Fox, Moonrise Kingdom, The Grand Budapest Hotel, Isle of Dogs و The French Dispatch، وكان أحدث أفلامه هو فيلم Asteroid City with Focus Features، الذي صدر في يونيو الماضى؛ ومن بعده The Wonderful Story of Henry Sugar مع منصة نيتفلكس.

ورحب مدير مهرجان البندقية السينمائي ألبرتو باربيرا بهذا الإعلان قائلاً: "إن ويس أندرسون هو أحد المخرجين القلائل الذين يمكن التعرف على أسلوبهم الفريد، حيث يعود عالمه الرسمي إلى جمالية طفولية، والتي تهيمن عليها ألوان الباستيل في إعداد تسلسلات متناسقة تمامًا يسكنها الحالمون الذين يتسمون بالرومانسية والبهجة. بدءًا من الموسيقى التصويرية المؤثرة التي لا تُنسى (المستوحاة غالبًا من الستينيات) إلى الأزياء الباهظة التي تعكس نفسية الشخصيات، تم تصميم كل التفاصيل وتكوين كل لقطة بشق الأنفس وتنفيذها ببراعة، بالإضافة إلى العوالم التي يخلقها المخرج الخيالية ومدعومة بروح الدعابة السريالية والذوق المتغيير لتقلبات العائلات غير المتوافقة، والآباء الغائبين، والأمهات الهادئات، سينما غريبة الأطوار، ألا انها تكون دائمًا وممتعة".

فيلم The Wonderful Story of Henry Sugar من إخراج ويس أندرسون، وهو من إنتاج شركة Indian Paintbrush Productions وAmerican Empirical Pictures، وسيقوم بتوزيعه دوليا منصة نيتفلكس، ويدور حول تعلم رجل ثري عن معلم يمكنه الرؤية دون استخدام عينيه، ومن هنا يشرع في إتقان المهارة من أجل الغش في المقامرة.