شكرا لقرائتكم خبر عن تذاع اليوم على قنوات المتحدة.. أجواء وكواليس حفل كايروكى بالعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند الذهاب كل مرة لحفل فريق كايروكى يكون الحماس في قمته، ومشاعر السعادة منتشرة في أرجاء المكان، لأن جمهور الفريق يعلم أنها ليست مجرد حفل غنائي بل أكثر من ذلك، بل حالة من الاندماج والانسجام مع الأغنيات وترديدها مع أميرعيد، مما يخلق جوا مختلفا عن كل الحفلات.

أحيا فريق كايروكى فى مهرجان العلمين، السبت الماضي حفلا غنائيا حضره عدد ضخم من الجمهور، حيث اعتبر أحد أضخم الحفلات الذى تم تنفيذها هذا العام من حيث الإقبال الجماهيري الضخم، وقد راعى المنظمون تواجد تلك الأعداد الكبيرة فى ساحة المسرح.

توافد الجماهير يوم الحفل مبكرا منذ الساعة السادسة وقت فتح البوابات والسعادة و الانبساط تملئ المكان، ورغم الازدحام إلا أن دخول الجمهور تميز بالتنظيم الشديد، الأمر الذي يحسب للمنظمين، ووقف الآلاف من جمهور كايروكي يستمع إلى موسيقى و أغانى دى جى فى انتظار صعود فريقهم المفضل على المسرح، والكل يغنى فى سعادة حتى لحظة صعود أمير عيد و باند كايروكى على المسرح ووظلت الجماهير تردد فى صوت واحد كايروكى.

أغنيات كايروكي تلامس قلوب عشاقه، لذا يحفظونها جيدا، ليصبح المشهد الطاغي في الحفل ترديد الجمهور لكل أغاني أمير عيد و خصوصا أنا نجم و ليلى و نفسى أحبك، بل أن الجمهور كان يسبق كايروكي في مطلع الأغنية فور عزف موسيقاها، ليمر وقت الحفلة سريعا.

هذه الأجواء الحماسية بحفل كايروكي وتفاصيل الحفل ستعرض للملايين عبر الشاشات، إذ أعلنت الشركة للمتحدة للخدمات الإعلامية عن إذاعة حفل فريق كايروكى الضخم اليوم الخميس 31 أغسطس على قنواتها.