شكرا لقرائتكم خبر عن نادينا ظريف مغنية "فولا فولا" تدعم الطفلة آسيا أحمد :"صوتك جميل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت المغنية نادينا ظريف، صاحبة أغنية "فولا فولا" الشهيرة، على دعم الطفلة آسيا أحمد، بعد قيامها بطرح الأغنية بطريقتها الخاصة، عبر صفحتها على موقع فيسبوك وقناتها على يوتيوب، والتي حازت على اهتمام ولفتت أنظار الكثيرين، الذين أشادوا بأدائها للأغنية رغم صغر سنها، إذ تبلغ من العمر 9 سنوات فقط.

وعلقت نادينا ظريف على الفيديو، باللغة الإنجليزية، مشيدة بأدائها للأغنية الشهيرة، وقالت :"واو، هذا مذهل، استمرى، إنك تتمتعين بصوت جميل".

وآسيا أحمد، هي إحدى عضوات فريق drummers team حيث تعزف على آلة الدرامز، وشاركت في العديد من الحفلات في دار الأوبرا المصرية، وساقية الصاوى، كما ظهرت في العديد من البرامج التلفزيونية للاحتفاء بموهبتها الكبيرة رغم صغر سنها، وعلى رأسها برنامج معكم لمنى الشاذلى.



الطفلة آسيا



الفنانة نادينا ظريف

ونادينا ظريف، من مواليد يونيو 1979، وهي مغنية وسبّاحة لبنانية، نالت شهرتها لأول مرة عندما كانت طفلة بعد مشاركتها في مهرجان زكينو دورو الغنائي الإيطالي عام 1986 بأغنية الأطفال الشهيرة "طيري طيري يا عصفورة" والتي غنتها باللغتين العربية والإيطالية.