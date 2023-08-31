شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الجليل يعلن عن وفاة شقيقه هشام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم عمرو عبد الجليل عن وفاة شقيقه هشام، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك ، وكتب عمرو على صفحته:" البقاء لله في اخي العزيز هشام عبد الجليل .. ربنا يصبرنا ويرحمك يارب .. نسألكم الدعاء.. اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار".