شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الجليل يعلن عن وفاة شقيقه هشام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم عمرو عبد الجليل عن وفاة شقيقه هشام، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك ، وكتب عمرو على صفحته:" البقاء لله في اخي العزيز هشام عبد الجليل .. ربنا يصبرنا ويرحمك يارب .. نسألكم الدعاء.. اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار".
ويشارك الفنان عمرو عبد الجليل، في بطولة فيلم كتف قانوني بطولة النجمة هالة صدقي، ومن المقرر بدء فريق العمل التصوير خلال الفترة المقبلة.
يضم الفيلم عددًا كبيرًا من النجوم أبرزهم: هالة صدقي، سيد رجب، كريم عفيفي، محمد رضوان، شيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين، والعمل يضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف أبرزهم: إلهام شاهين، يسرا، ومن تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيز.
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