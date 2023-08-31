شكرا لقرائتكم خبر عن "العودة" اسما نهائيا لمسلسل شريف سلامة والعرض على شاشات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغير اسم مسلسل النجم شريف سلامة المقبل ليحمل اسم "العودة" ليكون بذلك الاسم النهائى للمسلسل الذى يشارك فيه إلى جانب شريف سلامة كلاً من حمزة العيلى وعصام السقا، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن، وذلك بعدما كان اسمه "منجم دهب"، حيث تدور أحداثه حول التنقيب عن الذهب.

وانطلق الأربعاء الماضى تصوير أول مشاهد المسلسل، وهي المشاهد التى جمعت كلا من تارا عماد وولاء الشريف وشاهيستا سعد وعدد آخر من الممثلين، ومن المقرر أن ينتقل مخرج العمل أحمد حسن إلى ديكورات أخرى خلال الفترة المقبلة.

كما يناقش المسلسل قضية هامة من قضايا صعيد مصر والتى لها علاقة بالتنقيب عن الذهب، حيث تدور معظم أحداث العمل فى مدينة الأقصر إضافة إلى خط درامى آخر خاص بالقاهرة.

المسلسل من انتاج شركة أروما أستديوز للمنتج تامر مرتضى وهو مكون من 30 حلقة، بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، عصام السقا، محمد عبد العظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد والى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في إطار صعيدى اجتماعى.