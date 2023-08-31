شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام تناولت قصة حب الأميرة ديانا ودودى الفايد فى ذكرى حادثهما المأساوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكري رحيل الأميرة ديانا التي رحلت عن عالمنا بنفس يوم رحيل عماد الدين محمد فايد، والشهير بـ دودي الفايد الذى اشتهر بسبب قصة حبه التي جمعته مع الأميرة ديانا، والتي أودت بحياتهما وفقاً لروايات عديدة، ظهر بعضها في أفلام سينمائية مثلما يظهر خلال التقرير التالى الذى نتعرض فيه لعدد من تلك الأعمال التي تناولت قصة حب دودي الفايد وديانا.

1-Diana

فيلم من إنتاج عام 2013، لعبت فيه دور البطولة النجمة ناعومي واتس التي لعبت دور ديانا في عمل من إخراج أوليفر هرشبيجل.

يرصد العمل حياة الأميرة بعد طلاقها من الأمير تشارلز، ويصف الفيلم علاقتها بجراح قلب معروف، كما يتطرق لعلاقتها بدودي الفايد حتى الحادث المأساوي الذى أودى بحياتها.



-ناعومى-واتس-وديانا

2/ Diana: Last Days of a Princess

يعتبر واحدًا من أشهر الأفلام بعدما أنتج عام 2007، حيث يرصد من خلال اللقاءات والتسجيلات الأيام الأخيرة في حياة أميرة القلوب، وجسدت دورها في الفيلم الممثلة جينيفيف أورايلى.



2

3/ The Murder of Princess Diana

بنفس العام 2007 تم طرحه وتدور أحداثه حول صحفية أمريكية تدعى جنيفر موريسون، تبحث وراء حادث السيارة المأساوي، الذي أودى بحياة الأميرة ديانا، ودودي الفايد، وسائقهما في نفق بباريس، وجسدت دورالأميرة ديانا ناتالي بروكر، ومن إخراج جون ستريكلاند.