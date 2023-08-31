شكرا لقرائتكم خبر عن حفلات كايروكى كاملة العدد من دبى للعلمين.. عرض الحفل الأخير على قنوات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت حفلات فريق كايروكى خلال شهري يوليو وأغسطس حضورا جماهيريا كبيرا، ورفعت حفلاتهم شعار كامل العديد، ومن أبرزها حفل الفريق في مهرجان العلمين مؤخرا، إذ استمتع الجمهور بمجموعة من أبرز أغاني أميرعيد مع كايروكي، ونفدت التذاكر بعد طرحها على موقع تذكرتى بوقت قليل.

وبدأ أمير عيد بأغنية روبرتو، ثم أشعل حماس الحضور بباقة من أبرز أغانيهم وهى" أبيض وأسود وسموراى ونفسى أحبك، وبسرح واتوه و جيمس دين و غريب فى بلاد غريبة و هاتلنا بالباقى لبان و اضحك و ليلى و أنا نجم ".

حفلات كايروكي

المشهد تكرر من قبل في حفل كايروكي يوم 22 يوليو الماضى فى دبى، ورفع أيضا شعار كامل العدد، ولم يختلف الأمر في حفلي القاهرة يومى 27 و 29 يوليو من نفس الشهر فى المنارة بالتجمع الخامس وحضرهما أكثر من 100 ألف شخص.

قدم الفريق خلال حفلاته الغنائية الأخيرة، العديد من أغنياته القديمة بالإضافة إلى الألبوم الجديد روما ، أوغاني مسلسل ريفو ومنها أغنية أنا نجم وسط تفاعل كبير من الجمهور، بالإضافة إلى باقة متنوعة من أغانيهم.

يتمتع فريق كايروكى بشعبيه كبيرة فى الوطن العربى، ولديهم جمهور ضخم يحرص على حضور حفلاتهم فى كل مكان، ودائما حفلاتهم كامل العدد وتنفذ التذاكر بعد وقت قليل من طرحها، وهذا بالفعل ما حدث على موقع تذكرتى وقت حفلتهم فى العلمين، حيث نفذت التذاكر فور طرحها.





مهرجان العلمين

ويُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاسا طبيعيا لاهتمام الدولة المصرية وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي سيشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويستهدف المهرجان الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، مما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية في البلاد، لتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية في مصر.

يحظى مهرجان العلمين الجديدة باعتباره الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط، بأجندة متنوعة وزاخرة بالأنشطة والفعاليات الموسيقية، والرياضية والترفيهية والتي تحدث لأول مرة على أرض مصر، كأحد عناصر جذب وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، في ظل التوجه العام لتصبح مدينة العلمين الجديدة أفضل الوجهات السياحية في العالم.