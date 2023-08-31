شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. استعراض بالذكاء الاصطناعى بافتتاح مهرجان المسرح التجريبي غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم المخرج أحمد البوهي أحد أعضاء اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، ومخرج عرض الإفتتاح في دورته الثلاثين والذي من المقرر إقامته غداً بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، لأول مرة استعراض بتقنية الذكاء الاصطناعي لمدة 45 دقيقة، ويليه عرض تشارلي من إخراجه .

عرض "تشارلي" عن حياة أحد أهم آباء السينما في العالم، بطولة محمد فهيم في دور "تشارلي شابلن"، نور قدري، أيمن الشيوي، داليا الجندي،عماد إسماعيل، بالإضافة إلى خمسين فنانا من الممثلين الشباب والراقصين و المطربين، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، وتصميم الاستعراضات لعمرو باتريك، وملابس ريم العدل، وديكور حازم شبل، وإكسسوارات الدكتور محمد سعد، وهي من إنتاج شركة سي سينما هاني نجيب وأحمد فهمي.

وكان قد تقدم للمشاركة في في الدورة الـ30 للمهرجان 90 عرضا مصريا و87 عرضا عربيا و88 عرضا أجنبيا، تم اختيار 18 مسرحية منها للعرض في المسابقة الرسمية، وعرض واحد خارج المسابقة، ومن المقرر أن يقام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الفترة من 1 وحتى 8 سبتمبر 2023.

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.



احمد البوهى