شكرا لقرائتكم خبر عن حفل العلمين اليوم.. موسيقى وموضوعات مختلفة فى أغانى فريق دبل زوكش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد دبل زوكش أحد الفرق الغنائية التي وجدت طريقها إلى الجمهور، وحققت صدى وردود فعل مميزة وبات لها العديد من المعجبين، وتجمع موسيقاهم بين الراب والهيب هوب والـ تراب وآر أند بي، ولديهم آلاف المعجبين على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتحقق أغنيات دبل زوكش ملايين المشاهدات عبر قناتهم الخاصة بموقع يوتيوب وأيضا صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها أغنية "صلاة الزين" من فيلم "هارلي، وأيضا من أغنيات دبل زوكش "شارع الـ100"، و"فك" مع المغني عنبة.

كما أصدر دبل زوكش مؤخرا أغنية "مش شايفينهم" مع الفنانة بوسي، وألحان عزيز الشافعي.

غالبًا ما تركز كلمات أغاني دبل زوكش على موضوعات اجتماعية وعلاقات شخصية وعن الصداقة والحب.

دبل زوكش في مهرجان العلمين

ومن أجل التنوع وحرص إدارة مهرجان العلمين الجديدة على تلبية مختلف الأذواق، وأيضا تقديم كافة أنواع الغناء، يلتقى فريق دبل زوكش اليوم مع جمهوره في مهرجان العلمين، ليشارك في الحفل الذي يجمعه أيضا بالمطرب أبو، والمطرب عمر كمال، وفريق الصواريخ.