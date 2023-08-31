شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة شقيق عمرو عبد الجليل فى المعادى والعزاء بمسجد عمر مكرم.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشيع الفنان عمرو عبد الجليل جنازة شقيقه هشام عبد الجليل، غداً عقب صلاة الجمعة من مسجد المدينة المنورة بأبراج عثمان المعادى، على أن يتلقى عزاء الراحل بنفس اليوم من مسجد عمر مكرم بالتحرير.

وأعلن النجم عمرو عبد الجليل عن وفاة شقيقه هشام، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وكتب عمرو على صفحته: "البقاء لله في أخى العزيز هشام عبد الجليل.. ربنا يصبرنا ويرحمك يا رب.. نسألكم الدعاء.. اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار".

ويشارك الفنان عمرو عبد الجليل في بطولة فيلم كتف قانوني بطولة النجمة هالة صدقي، ومن المقرر بدء فريق العمل التصوير خلال الفترة المقبلة.

ويضم الفيلم عددًا كبيرًا من النجوم أبرزهم: هالة صدقي، سيد رجب، كريم عفيفي، محمد رضوان، شيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين، والعمل يضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف أبرزهم: إلهام شاهين، يسرا، ومن تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيز.