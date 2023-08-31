شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى نصر الله: فيلم باب الشمس أخذ مجهودا كبيرا وناقش أزمة الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج يسرى نصر الله إن كل أفلامه مقربة لقلبه، موضحا أن فيلم "باب الشمس" أخذ مجهودا كبيرا لأنه ناقش أزمة الشعب الفلسطيني.

وأضاف المخرج يسرى نصر الله، خلال حواره ببرنامج عاصمة الفنون، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية أن فريق عمل باب الشمس جمع مختلف جنسيات الوطن العربى، متابعا: "ترأست القومى للسينما بعد الاتفاق مع وزيرة الثقافة".

وتابع المخرج يسرى نصر الله: "هناك مساع للتصريح للأجانب للتصوير فى مصر، وتجربتى بمهرجان كان كانت مهمة بشأن مستقبل السينما".

وقال يسرى نصر الله: "أفتخر بتمثيل مصر برئاسة لجنة تحكيم في مهرجان كان، وسعيد بتكريمى بمهرجان القاهرة السينمائى المقبل". وأضاف: "عبلة كامل ممثلة مدهشة، وباسم سمرة ممثل كبير وعظيم، ويعطينى شخصيات لم أرها من قبل".