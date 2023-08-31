شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تغيب عن المشاركة فى فيلم "أولاد حريم كريم".. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان مصطفى قمر عن سبب عدم مشاركة الفنانة ياسمين عبد العزيز في فيلم "أولاد حريم كريم"، الذى يعرض في دور عرض السينمات بالوقت الحالي، حيث قال في تصريحات "تليفزيونية": "السيناريو من البداية الذى كتبته المؤلفة زينب عزيز درامياً لم تكن موجودة به ياسمين عبد العزيز، كما أن ياسمين عبد العزيز عندما تحدثت معها لم تكن متحمسة مثل باقى فريق العمل.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "اولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشري، بالإضافة إلي مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس.

ياسمين عبد العزيز عُرض لها في شهر رمضان الماضى مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

دارت أحداث العمل في إطار اجتماعي شعبي حول جابر (أحمد العوضي) الذي يعيش في الصعيد، ولكن يسافر إلى القاهرة وتحديدا إلى منطقة شبرا سبب الثأر، وهناك يلقيه القدر في طريق مهرة، السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة.