شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى نصر الله: تمنيت أن أصبح مخرجا منذ أن كان عمرى 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج يسري نصر الله إنّه كان يتمنى أن يصبح مخرجا منذ أن كان في السادسة من عمره، متابعًا: "سألت أبي بعدما شاهدت معه أول فيلم في حياتي وهو رحلة إلى منتصف الأرض، قلت له من فعل كل ذلك؟ قال لي المخرج، فقلت أتمنى أن أصبح مخرجا".

وأضاف "نصر الله"، في حواره مع الإعلامية هدى كمال مقدمة برنامج "عاصمة الفنون"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "لم أكن أحب الرياضيات، وعندما انتهيت من دراسة التوجيهية درست الاقتصاد والإحصاء حتى أظهر لأبي بأني لم أكن غبيا بعد أن مات، وكنت أكتب مقالات عن السينما في هذه الفترة".

وتابع المخرج أنّه سافر إلى بيروت وعمل في جريدة السفير كناقد سينمائي، وكان يكتب 3 مقالات في الأسبوع: "لم أكن ناقدا جيدا، لكن النصوص التي كنت أكتبها كانت تفصح عما أحبه في السينما وعما أبحث عنه فيها، وهو ما ساعدني جدا كسينمائي بعد ذلك".