وفاة واحد من الأطفال المشاهير في مجال التمثيل بـ حادث سير مروّع

كتب امير فتحي في الخميس 31 أغسطس 2023 11:44 مساءً - أعلن المخرج تامر كرم، وفاة الطفل الفنان رابي أحمد ووالده في حادث سير بسيارته، حيث شارك الطفل في عدة أعمال مسرحية أبرزها مسرحية حكاية لعبة.

ونشر كرم، صورة للطفل رابي، وكتب: إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلب محزون يعتصره الألم أنعى وفاة الفنان الطفل الملاك البرئ رابي أحمد ووالده أحمد المحترم الذين توفاهما الله في حادث سير.

وأضاف: ندعو الله العلي الكبير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يجعل الجنة من نصيبهم ونحتسبهم عند الله من الشهداء.

وكان الطفل رابي أحمد، خطف أنظار الجمهور بعد مشاركته في بعض الأعمال المسرحية ومنها حكاية لعبة على مسرح جراند طيبة، وجسد شخصية سبونج بوب في مسرحية توي استوري كما شارك في بعض الإعلانات.

من هو رابي أحمد؟

وشارك الطفل رابي أحمد في العديد من الأعمال الفنية بجانب نجوم الفن ومنهم الفنان بيومي فؤاد، وغيرهم من الفنانين.

وقدم عدد كبير من الفنانين نعي للطفل رابي أحمد، الذي رحل عن عالمنا اليوم في حادث سير مروع.

على جانب آخر، كانت آخر أعمال تامر كرم خوضه تجربة التمثيل في مسلسل انحراف بطولة روجينا وأحمد صفوت وسميحة أيوب ولوسي وأحمد فؤاد سليم ومحمد لطفي، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.

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