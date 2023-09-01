غيرت شكلها 180 درجة.. لقطة غير مقصودة تكشف خضوع نجلاء بدر لعملية تجميل جديدة.. “صور وتفاصيل”

كتب امير فتحي في الجمعة 1 سبتمبر 2023 12:50 صباحاً - ظهرت الممثلة المصرية نجلاء بدر بملامح متغيرة في مهرجان القاهرة للدراما، مساء الخميس، في مدينة العلمين الجديدة.

نجلاء بدر بملامح مختلفة في “القاهرة للدراما”

وبدا أنف نجلاء بدر أصغر حجمًا من المعتاد، وتساءل متابعوها على منصات التواصل الاجتماعي فيما إذا كانت خضعت لعملية تجميل.

إطلالة نجلاء بدر

وأطلت نجلا بدر، خلال الحفل بجمبسوت باللون النحاسي المُزين بالذهبي، وجاء بتوب بتصميم الكب، وبنطال بتصميم واسع، واعتمدت تسريحة شعر ذيل الحصان المرتفع.

نجلاء بدر تتحدث عن مهرجان القاهرة للدراما

من ناحية أخرى، أعربت الفنانة نجلاء بدر عن سعادتها بنجاح الدورة الثانية من مهرجان القاهرة الدولي للدراما، الذي أُقيم أمس في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان 60 سنة دراما.

وقالت نجلاء بدر خلال لقائها على هامش حضورها فعاليات مهرجان القاهرة للدراما بدورته الثانية: كل سنة هيكون في أحسن من مهرجان القاهرة للدراما، وملاحظة أن الدورة التانية السنة دي فيها تطور كبير عن السنة اللي فاتت، خصوصًا أن السنة دي في حفلة استثنائية بـ استضافة مهرجان العلمين، وده صورة مشرفة لسياحة مصر.

وتابعت: كنت بتمنى يبقى في حاجة مرتبطة بالأماكن السياحة في مصر، لأننا أكتر ناس نقدر نسوق للأماكن دي ونكون صورة مشرفة ووجهتها، لأن الفن رسالة لكل الناس.

كما أعربت نجلاء بدر عن أمنيتها بإقامة جميع دورات مهرجان القاهرة للدراما في مدينة العلمين، قائلة: عايزة مهرجان القاهرة للدراما يفضل في العلمين، ويبقى ده مقره، ونسميه مهرجان العلمين للدراما، القاهرة أو العلمين أو أسوان كلها مصر.

أما عن تكريم عدد كبير من النجوم واختيار لجنة التحكيم، فعلقت نجلاء بدر قائلة: أنا في اللجنة التأسيسية في المهرجان، وقولنا لو سبنا التقييم بس لـ اللجنة هيبقى تقيمها أكاديمي أوي، فممكن يبقى في تقيم للجمهور، لأن الجمهور مش هيبقى عنده الحتة الأكاديمية، والجمهور بينجح العمل بقلبه فقولنا لازم الجمهور هو يختار نجمه المفضل من خلال الاستفتاء ده.

مهرجان القاهرة للدراما

وبدأ مهرجان القاهرة للدراما، في التاسعة من مساء الخميس حصريا على شاشة قناة DMC،من داخل مدينة العالمين، بحضور نجوم الفن، وكانت الفنانة سلوى عثمان أول الحاضرين لحفل مهرجان القاهرة للدراما، وشهد الحفل حضور كل من منة شلبي، نيرمين الفقي، نجلاء بدر، هيدي كرم، محمد رمضان، منى زكي، سوسن بدر، خالد زكي، رشوان توفيق، سلمى أبو ضيف، دينا الشربيني، هالة صدقي، جمال عبدالناصر، فاطمة الكاشف، محمد عبدالجواد، أحمد شاكر عبداللطيف، صفاء جلال، إيهاب فهمي.

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