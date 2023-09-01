أجمل من بطلات الفيلم.. زوجة مصطفى قمر تدعمه في العرض الخاص لـ “حريم كريم2” – شاهدوا جمالها!

كتب امير فتحي في الجمعة 1 سبتمبر 2023 12:50 صباحاً - تألقت زوجة مصطفى قمر بإطلالة أنيقة ومتميزة، خلال العرض الخاص لفيلم زوجها الجديد “أولاد حريم كريم″.

فقد قام الفنان مصطفى قمر بمشاركة محبيه ومتابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة جديدة له جمعت بينه وبين زوجته، خلال حضورهم العرض الخاص لفليمه الجديد حريم كريم2.

زوجة مصطفى قمر في أحدث ظهور

وحرصت زوجة مصطفى قمر على الحضور لدعم زوجها ومساندته في العرض الخاص للعمل بعد غياب سنوات طويلة عن العمل في السينما.

مصطفى قمر وزوجته

وقد تألقت زوجة مصطفى قمر أثناء العرض بإطلالة أنيقة وملفتة، فقد قامت بارتداء فستان باللون البيج، وقد تميز الفستان بقماشه السادة المجسم، واستطاعت زوجة مصطفى قمر من خلال تلك الفستان، أن تبرز مدى أنوثتها ورشاقتها.

مصطفى قمر وزوجته في العرض الخاص لـ فيلمه أولاد حريم كريم

أما من الناحية الجمالية، فقد فضلت أن تختار لمسات بسيطة من المكياج، لتبرز من خلالها مدى جمال ورقة ملامحها، كما أنها فضلت أن تترك شعرها الأسود الناعم منسدلًا بطريقة طبيعية على كتفيها، واستطاعت زوجة مصطفى قمر من خلال تلك الإطلالة الرقيقة أن تلفت لها الأنظار وتبهر جميع الحضور.

مصطفى قمر وزوجته

هذا وقد تفاعل جمهور مصطفى قمر مع الصور والمقاطع المتداولة من العرض الخاص وأكدوا على حماسهم لمشاهدة الفيلم في دور العرض السينمائي.

أبطال فيلم أولاد حريم كريم في العرض الخاص

صنّاع فيلم أولاد حريم كريم

وفيلم “أولاد حريم كريم” بطولة “مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم “أولاد حريم كريم” عمرو عبد الجليل وبشري، بالإضافة إللا مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت وتوزيع خارجي روتانا.

فيلم حريم كريم

فيلم “أولاد حريم كريم” يعد استكمالا لنجاح فيلم “حريم كريم” والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

وهناك عدد من الشخصيات انتهت مع نهاية أحداث الجزء الأول، ولن يكون لها امتداد مع الأحداث الجديدة، مثل شخصية ياسمين عبد العزيز، طلعت زكريا، إدوارد، محمد شاهين، هناء الشوربجي.

ويستعد فريق عمل الفيلم لتقديم عدد من المفاجآت للجمهور خلال الفترة المقبلة تزامنا مع طرح الفيلم بالسينمات.

يذكر أنّ فيلم “حريم كريم” عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

الخليج 365

الخليج 365

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