الفنانة بشرى تكشف لأول مرة كواليس انفصالها عن سالم هيكل

كشفت الفنانة بشرى كواليس تجربتها في فيلم «أولاد حريم كريم»، وهي التجربة الإنتاجية السينمائية الجديدة لها، كما تحدثت عن مشاركتها في العمل بدور محبوبة مصطفى قمر.

وقالت بشرى في تصريحات صحفية، إنها سعيدة بالمشاركة في العمل من حيث التمثيل، قائلةً: «أنا فخورة بكل الفنانين الشباب الذين نقدمهم للساحة من خلال الفيلم»، مؤكدةً أن «كل أبطال الفيلم بذلوا مجهودًا كبيرًا».

ولم تخجل بشرى من الحديث عن حياتها الخاصة، حيث أكدت أن فكرة الانفصال لم تؤثر على حياتها العملية، مضيفةً: «الانفصال ليست له علاقة بعملي، وزوجي السابق مازلت أنا وهو أصدقاء مُقربين، وحرصت على تهنئته في عيد ميلاده، ولكن الرجل يحتاج رعاية واهتماما ومساندة، وفكرة الانفصال مكنتني من توفير الوقت لعملي وأبنائي».

وتابعت بشرى: الكواليس كانت رائعة، والجميع تميزوا بخفة الظل والانسجام، سواء مصطفى قمر أو بسمة أو علا غانم أو داليا البحيري، مؤكدةً أن الجميع ساندها ودعمها من الناحية الإنتاجية، حيث قدر الجميع مجهودها والإرهاق الذي تعرضت له كي يخرج العمل للنور.

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