أنا أحلى بنت في مصر.. إسعاد يونس تتصدر غلاف «فوج العربية» بثلاثة «صور غريبة»

كتب امير فتحي في الجمعة 1 سبتمبر 2023 02:52 صباحاً - خضعت الفنانة والإعلامية القديرة إسعاد يونس لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات الأجنبية.

إسعاد يونس تخضع لجلسة تصوير جديدة

وظهرت إسعاد يونس خلال هذه الجلسة بلوك مختلف تماما عما اعتادت الظهور به طوال الفترة الماضية، وهو ما جعلها تتصدر صفحات السوشيال ميديا، حيث أنه نال اعجاب الكثيرين.

ونشرت مجلة فوج الأجنبية عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام مجموعة من الصور التى خضعت لها اسعاد يونس وسط تفاعل كبير من الجمهور الذى اعرب عن إعجابه الشديد بهذا اللوك فى التعليقات.

إسعاد يونس

ونحدثت الإعلامية إسعاد يونس، خلال لقائها مع مجلة فوج العربية، عن حياتها الفنية و دخولها لعالم الفن، ومدى حبها لمصر، و السر وراء قولها “أنا أجمل بنت في مصر”، موضحة أنها تحاول مساعدة المرأة على التحرر من القالب الضيق الذي توضع فيه حين تبلغ الأربعين.

إسعاد يونس: أشعر أنني مختلفة عن غيري

أشارت إسعاد خلال لقائها قائلة: “دائمًا ما أشعر بأني مميزة ومختلفة عن غيري كلما دخلت إلى قاعة ما حتى لو كان كل من حولي رائعات الجمال، وهذا ما يشجعني دائمًا”.

وتابعت: “في عالم الترفيه، كل إنسان له تاريخ صلاحية. حتى في ذلك الحين، كنت أدرك هذا تمامًا، وكنت مستعدة لإدارة ظهري لتلك المرحلة والشروع في شيء جديد.. لا أريد أن يستبعدني أحد، أفضِّل أن أفعل ذلك بنفسي”.

ماجد الكدواني ضيف صاحبة السعادة

يحل الفنان ماجد الكدواني الإثنين ، ضيفا على الفنانة والإعلامية إسعاد يونس ، في برنامج “صاحبة السعادة“، الذي يعرض على قناة Dmc

ومن المقرر أن يتحدث عن النجاحات الكبيرة الذي حققها خلال الفترة الماضية، وعلاقته الشديدة الذي تجمعه بالفنان كريم عبد العزيز وقصة الصداقة القوية الذي تجمعهم وأبرز المحطات فى حياته الفنية.

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