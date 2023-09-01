شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى عثمان: المشاهد القوية تظهر قدرة الفنان على الوصول للناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة سلوى عثمان، إنها تشعر أنها ظلمت في شبابها، ولم تحصل على حقوقها فنيا إلا بعدما كبرت، "شعرت أنني أحصل على ما أستحقه مؤخرا".

أضافت سلوى عثمان، في لقائها مع الإعلامية شافكي المنيري، ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن المشاهد القوية هي التي تظهر قدرة الفنان على أن يكون طبيعي ويصل إلى الناس".

وتابعت الفنانة سلوى عثمان: "المخرج محمد سامي يقدم أعمال جماهيرية كبيرة، وكل الناس تشاهدها، مثل مسلسلات البرنس ولؤلؤ وجعفر العمدة وغيره، ونجح محمد سامي في إعادة الناس لمشاهدة التليفزيون، وأنا في رأيي أن المسلسلات الاجتماعية من أهم الأعمال التي تجعل الناس تتجمع مرة أخرى".

وأكملت سلوى عثمان: "دوري في جعفر العمدة كان مؤثر بشكل كبير، وكان الناس متفاعلين مع المسلسل بشكل كبير، وتلقيت رسائل كثيرة من الناس تطالبني بكشف الأحداث تفاعلا مع دوري في المسلسل".