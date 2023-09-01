شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الحياة تواصل تصدرها.. علي الحجار تريند تويتر بعد إذاعة حفلته فى مهرجان القلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر اسم الفنان والمطرب الكبير علي الحجار قائمة تريندات تويتر بآلاف التغريدات، بعد حفله الغنائي الرائع مساء ليلة الخميس في القلعة، ضمن حفلات مهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته الـ 31، وأشاد المغردون بصوت الحجار وأغانيه، مؤكدين أنها حفلة جميلة لمطرب من زمن الفن الأصيل وأنها ليلة ولا أروع.





وأشعل النجم على الحجار حفله المقام فى مهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته الـ 31 بأغاني "الزين والزينة" و"اللي بني مصر" وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقدم الحجار أغنية "عزيز على القلب" لوالده الراحل إبراهيم الحجار.

وتفاعل جمهور مهرجان القلعة للموسيقي والغناء فى دورته الـ 31، مع النجم على الحجار أثناء تقديمه بعض أغنياته مثل "عم بطاطا، ريشة، ولما الشتا يدق البيبان".

وبدأ النجم على الحجار حفله الغنائي فى مهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته الـ 31 بأغنية "ماتمنعوش الصادقين" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وأعرب على الحجار عن سعادته بحفله فى مهرجان القلعة قائلاً: "مبسوط بكل الجمهور الذي حضر حفل مهرجان القلعة"، ووجه التحية للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حماده الموجي.

وتألق عدد من نجوم الأوبرا للموسيقي العربية خلال حفل مهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته 31 بأغاني العندليب عبد الحليم حافظ منها زي الهوا وحاجة غريبة وجانا الهوا وقولولو الحقيقة.