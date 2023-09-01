الفنانة أنغام تتحدث عن تعرّضها للاكتئاب وانجذابها للرجل الخطأ

حلّت الفنانة أنغام ضيفةً على برنامج AB TALKS، الذي يقدّمه الإعلامي أنس بوخش على قناته الخاصة في "يوتيوب"، حيث تحدثت عن طفولتها وأسباب غضبها من والدها، كما كشفت عن تعرّضها للاكتئاب وتناولها الأدوية، وتعلّمها الموسيقى في سنّ السادسة، مشيرةً إلى أنها تلقت تعليمها بأسلوب قاسٍ.

وقالت أنغام: "سنين طويلة كنت مكتئبة، ووصلت لأدوية الاكتئاب وقعدت سنين آخد أدوية وفشلت فشل ذريع، وأكيد ربنا ساعدني وولادي بدون ما يشعروا، وتشبثت بالحياة وأنا بانطرد منها، وعلشان عندي مستقبل بيكبر قدامي عايزة أشوفه وأفرح بيه، كإن روحي بتتجدد في ولادي".

كما تحدثت عن فشلها في الزواج قائلةً: "مش هقول إني أنا الغلطانة في الطلاق ولا هو الغلطان، لكن أنا عملت اللي أقدر عليه، ومقدمتش شخصية مختلفة عن شخصيتي، يمكن هما ادّعوا شخصيات غير اللي انتهينا بيها، وأكيد أنا بنجذب للرجالة الغلط".

وأضافت: "اتعلمت الموسيقى وأنا عندي ست سنين وطريقة تعليمي كانت قاسية، وكنت بلعب بيانو وأنا صوابعي متكسرة من البرد وساعات نومي قليلة، ولكن ده كان مسؤولية كبيرة. بشوف نفسي محظوظة، ولكن البيت مكنش أسعد حاجة، مكناش الأسرة السعيدة، وكانوا بيتعاملوا معايا على إني كائن فاهم وكنت بشيل حاجات ومكنتش عايزة أشيلها، وجزء من المعاناة، وأمي كانت طفلة من جوّاها وغير قادرة على العيشة اللي كانت فيها".

واستكملت: "استوعبت أمور وأنا طفلة مكنتش عايزه استوعبها، أب وأم مش سعداء مع بعض، والأم أكتر مكنتش سعيدة كانت مقهورة ومش محبوبة كفاية من الراجل، وده بينعكس على الطفل اللي في البيت".

وعن أصعب موقف واجهته في طفولتها، قالت أنغام: "عمري ما أنسى أول مرة أبويا مد إيده على أمي، وأنا كنت بحب أبويا في طفولتي بشكل هستيري، هما في اليوم ده معرفوش يداروا، لزقت نفسي في الحيطة وهو كان جاي يسلّم عليا قولتله لأ متسلّمش عليا، زعلت جداً علشان أمي واتاخدت منه وشوفته شخص تاني".

وأضافت: "بعد ما شوفت أبويا بيضرب أمي وأنا طفلة مبقتش أسلّم عليه ولا أبوسه، وبعمل ده وأنا مرتاحة، وبقى عندي مسؤولية إني أحمي ماما طول الوقت. سألت والدتي ليه كمّلتي مع والدي بعد ما ضربك، وكان ردّها عليا كنت هعمل إيه هروح بيكم فين انتوا الاتنين، مشفتش والدتي سعيدة يوم، ولومتها بقسوة وأمي مكنش ليها ظهر من أهلها، وأخويا ملحقش يشوف أخت عادية في البيت، هو وعي وأنا كنت مشهورة ومسؤولة، وأنا مدّياله العذر في كل حاجة".

وعن حبّها للموسيقى، قالت: "الموسيقى هي حياتي، هي طريقة التعبير وإحساسي... وبحب الشهرة في النجاح، ومش بحبها في أشياء أخرى وتعامل الناس معاها".

وعن رأيها في الإعلام، أوضحت أنغام: "أنا في غاية الامتنان للإعلام اللي أنا خرجت منه، اللي كان في بداياتي... الإعلام الحالي بتأقلم عليه أنا جاية من زمان مختلف، ومش بحب أشوف نفسي ضعيفة أو مهدودة ومش بعرف أبين ده، ومرّيت بحالات اكتئاب كتير في سنين طويلة كنت مكتئبة وقعدت سنين آخد أدوية، وكنت منفتحة عاطفياً وده كان غلط في تجربتي".

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