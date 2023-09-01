تعليق صادم من سمية الخشاب على طلاق أحمد سعد وعلياء البسيوني

كتب امير فتحي في الجمعة 1 سبتمبر 2023 03:50 صباحاً - قامت الفنانة سمية الخشاب، بتوجيه رسالة غامضة للجمهور، بعد أنباء انفصال طليقها الفنان أحمد سعد عن زوجته مصممة الأزياء المعروفة علياء بسيوني، وتصدر اسمهما محركات البحث على جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

تعليق سمية الخشاب على خبر طلاق أحمد سعد

وقامت الفنانة، بالإستعانة بمشهد لها من المسلسل الشهير “ريا وسكينة”، والتي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع “إكس”، تويتر سابقاً، حيث ظهرت سمية في المشهد وهى تقول: “يا لهوي”، وبعدها تبدأ بالرقص.

وعلى الفور، قام الكثير من مُحبي ومُتابعي الفنانة سمية ما بين مؤيد ومعارض، بالتفاعل مع هذه التغريدة، وبعد دقائق قليلة قامت الفنانة بحذف الفيديو، ولم تقم بذكر أي أسباب.

طلاق أحمد سعد وعلياء البسيوني

وتسائل الجمهور من جديد هل سيتزوج أحمد سعد مرة أخرى بعد إنتشار خبر طلاقه من علياء البسيوني، خاصة وأنه لم يعلق حتى الأن على خبر الطلاق نهائيا.

بينما علقت زوجته الرابعة السابقة علياء البسيوني وكتبت:” ” الحمد لله تم الطلاق بيني وبين أحمد سعد بناء ءعلي رغبته ..حابة اشكر أحمد جدا علي أصلة غير طيب ومعدنه السيئ ..وشكرا علي قرارك اللحظي الغير الموفق في خراب بيتنا وتدمير اسرتنا”.

علياء البسيوني: سابني قاعدة ببنتي 3 أيام عشان خروجات الساحل

وقالت علياء البسيوني :” سابني قاعدة ببنتي 3 أيام وانت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجاته وبعدها شغلك اكبر، شكرا على المقلب اللي أنا اخدته فى العلاقة دى واللي كنت فاهمة ان ليها قيمة ببني وبضحي وبتنازل عشانها وانت طلعتها ولا تسوى.. ربنا معايا أنا وبناتي فى الجاي وينتقم منك ويديلك على اد كل حاجة حصلت”.

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