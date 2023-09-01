شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد مسلسل The Lincoln Lawyer لموسم ثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة نتفليكس عن تجديد مسلسل المحاماة The Lincoln Lawyer لموسم ثالث، بعد النجاح الذى حققه خلال الموسم الثانى من العمل، ومن المقرر أن يتكون الموسم الجديد من 10 حلقات، بالإضافة أن المنصة سوف تعلن قريبا عن بدء إنتاج وتصوير الموسم الجديد.

وكان قد تم طرح الموسم الثاني على جزأين، في 6 يوليو الماضى و3 أغسطس الجارى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "TVSERIESFINALE".

وتم طرح مسلسل الدراما The Lincoln Lawyer في مايو 2022، وجددت نتفليكس المسلسل في الشهر التالي من انتهاء عرضه.

كتب مسلسل The Lincoln Lawyer التليفزيوني المؤلف David E. Kelley، وذلك استناد على رواية The Brass Verdict بقلم مايكل كونيلي.

المسلسل بطولة مجموعة من النجوم منهم مانويل جارسيا رولفو، نيف كامبل، بيكي نيوتن، جاز رايكول، أنجوس سامبسون، وكريستوفر جورهام.

وتدور أحداث المسلسل حيث يبدأ المحامي ميكي هالر (جارسيا رولفو) في تولي الشركة بعد مقتل صاحب الشركة القانوني السابق، وبالتالي هذا يشمل خوض هالر في محاكمة جريمة قتل رفيعة المستوى.