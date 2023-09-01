الامير الحسين والاميرة رجوة يحتفلان بعيد ميلاد الملكة رانيا

كتب امير فتحي في الجمعة 1 سبتمبر 2023 08:44 صباحاً - شارك ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، صورة حديثة له جمعته بوالدته الملكة رانيا العبد الله والأميرة رجوة آل سيف على هامش احتفالهما بعيد ميلادها الـ 53.

وعلق الامير الحسين على صورة مهنئا والدته الملكة رانيا بعيد ميلادها الـ53، الذي يوافق يوم 31 أغسطس من كل عام.

وجاء في تعليق الأمير الحسين على الصورة، التي نشرها عبر حسابه على انستغرام “یا رب احفظ أمي وأدم عليها الصحة والعافية.. كل سنة وأنتِ سعيدة وبألف خير”.

وقد تألقت الملكة رانيا بإطلالة بسيطة حيث ارتدت دجينز أزرق، مع قميص أبيض مع حقيبة يد صغيرة اختارت أن تكون بالأزرق كذلك.

أما الأميرة رجوة آل سيف، فتألقت بالكريمي في كامل إطلالتها مع حزام خصر عريض باللون الأسود أضفى رونقا خاصا على مظهرها.

بدورها شاركت الملكة رانيا صورة لها من نفس المناسبة وعلقت عليها كاتبة: “الحمدلله على نعمة وجودكم بحياتي. أحلى فرحة بوجود عائلتي الصغيرة بجانبي وبكل الأردنيين اللي ما في مثلهم بالعالم”