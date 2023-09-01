شكرا لقرائتكم خبر عن "حفلات كاملة العدد" شعار مهرجان العلمين فى دورته الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع مهرجان العلمين في دورته الأولى شعار حفلات كاملة العدد منذ انطلاقه في يوليو الماضى، ومع كل حفل من حفلات المهرجان التي اتسمت بالتنوع والاختلاف، رفع هذا الشعار حيث شملت كل الأذواق الفنية من شعبى لرومانسى لعالمى، ومن هنا كان الشعار يظهر بشكل أكبر مع كل حفل.

خاصة مع اختيار مرتادى الساحل الشمالى حضور الحفلات بشكل أسبوعى أي كانت أيامها، خميس وجمعة، جمعة وسبت، أو حتى الثلاث أيام متتالية، وبالتالي كانت حفلات مهرجان العلمين مقصد كل من يريد حضور حفل لمطربه المفضل، وتفاوتت أعمار الحضور من الأطفال الذين لم يستطع ذويهم تركهم، إلى كبار السن الذين استمتعوا بالحضور للمهرجان، خاصة مع توفير سبل الراحة للجميع بسبب النظام، والتواجد الكبير من المنظمين، أو أماكن لشراء مشروبات أو مأكولات، داخل أماكن الحفل.

ويُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاسا طبيعيا لاهتمام الدولة المصرية وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي سيشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويستهدف المهرجان الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، مما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية في البلاد، لتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية في مصر.

يحظى مهرجان العلمين الجديدة باعتباره الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط، بأجندة متنوعة وزاخرة بالأنشطة والفعاليات الموسيقية، والرياضية والترفيهية والتي تحدث لأول مرة على أرض مصر، كأحد عناصر جذب وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، في ظل التوجه العام لتصبح مدينة العلمين الجديدة أفضل الوجهات السياحية في العالم.