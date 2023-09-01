شكرا لقرائتكم خبر عن من محكى القلعة لمهرجان العالم علمين.. مصر تتزين بالمهرجانات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مصر خلال الفترة الحالية نشاطاً كبيراً على مستوى عدد من المهرجانات الفنية، فى الدراما والسينما والمسرح والموسيقى، وذلك داخل العديد من المحافظات، ما بين العلمين الجديدة إلى مدن مثل الإسكندرية والقاهرة، وهو ما يمتاز بقدرة عالية على التنظيم من جانب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التى استطاعت الخروج بالمهرجانين بشكل يليق بالجمهور مع حفلات ضخمة يتم تنظيمها على أعلى مستوى.

وهو ما يبرز قوة مصر الناعمة، ففى 24 من أغسطس انطلق مهرجان القاهرة للدراما، والذى أقيم تحت عنوان "60 سنة دراما"، وذلك داخل مدينة العلمين، وفى نفس الوقت انطلق مهرجان محكى القلعة داخل قلعة صلاح الدين الأيوبى، ما يعكس إشارة للجميع أن مصر حاضرة بفنها فى كل مكان.

وقبل ذلك انطلق مهرجان العالم علمين الذى يضىء سماء العلمين الجديدة بحفلات رياضية ضخمة، وفعاليات مميزة، ودويتوهات جمعت أكبر النجوم مثلما حصل مع منير وحميد الشاعري، وقبلها استقطاب لأبرز نجوم الغناء على الساحة العربية بحفلات لـ إليسا ونانسى عجرم وراغب علامة والذين تغنوا بالمدينة الساحرة الذين أتوها للمرة الأولي.



تامر حسني فى العلمين

ويعد مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، من تنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.



القلعة

أيضاً اليوم ينطلق مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الفترة من 1 سبتمبر إلى 8 سبتمبر، برئاسة الدكتور سامح مهران، وكانت اللجنة العليا للمهرجان قد أعلنت عن اختيار مسرحية "تشارلي"، لتكون العرض المشارك فى حفل الافتتاح، وهى عن سيرة النجم العالمى تشارلى شابلن، ويقوم بالدور الفنان محمد فهيم، وهو من كتابة د.مدحت العدل، وقصة وإخراج أحمد البوهي.

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي أحد أقدم المهرجانات العربية الدولية المتخصص فى إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويقوم المهرجان بتكريم عدد من الشخصيات العالمية المهتمة بفنون المسرح التجريبي، ويمنح الجوائز لأفضل العروض في المجالات المسرحية المختلفة، كما يقام على هامش المهرجان عدد من الندوات المتخصصة في تقنيات وفنون المسرح.



تامر حسني فى العلمين



راغب علامة فى العلمين



على الحجار



مدحت صالح بمهرجان محكي القلعة