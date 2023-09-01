شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دار الأوبرا: نحو 25 ألف زائر فى الأسبوع الأول لمهرجان القلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، إن عدد زوار مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بلغ أكثر من 25 ألف زائر خلال الأسبوع الأول من المهرجان، الذى انطلق الجمعة الماضية بحضور الدكتورة نيڤين الكيلانى وزيرة الثقافة.

وثمن داغر - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - الإقبال الجماهيري على حفلات المهرجان خاصة من الشباب، والأسر المصرية، مؤكداً الأهمية التي توليها وزارة الثقافة لهذا الحدث الثقافي الهام الذي ينقل حفلات دار الأوبرا وفنونها الراقية إلى الجمهور خارج أسوار الأوبرا وبأسعار تناسب جميع المواطنين .

وأوضح أن الفعاليات تشهد هذا العام مشاركات لعدد من الفنانين المصريين والعرب للمرة الأولى، إضافة إلى ثنائيات غنائية متنوعة وظهور لعدد من نجوم التسعينيات، مشيراً إلى أن المهرجان يتضمن 45 حفلاً، حيث يقام حفلان متتاليان على مسرح المحكى إلى جانب حفل يستضيفه مسرح خارجى تم استحداثه لاستقبال الجمهور .

وأضاف أنه تم وضع 5000 مقعد للجمهور إلى جانب شاشات ضخمة لنقل العروض تيسيرا على الجمهور، مؤكداً أن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء من التظاهرات الراسخة وأحد أهم المحافل التى تنظمها وزارة الثقافة ومنذ ميلاده عام 1990 نجح فى تحقيق شعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفنى.

