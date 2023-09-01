شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى بدار الأوبرا المصرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق، اليوم الجمعة، حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، فى دورته الثلاثين برئاسة الدكتور سامح مهران، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، فى تمام الساعة الثامنة مساءً، وتستمر فعاليات المهرجان حتى يوم 8 سبتمبر.

ومن المقرر أن يشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، مفاجأة حيث يشهد الحفل عرضا فنيا مدته 5 دقائق، يتم فيه استخدام مجموعة من التقنيات الفنية المتطورة، وكما سيتم لأول مرة فى مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى استخدام تقنية الذكاء الاصطناعى فى عرض الافتتاح، كما من المقرر أن يشهد الحفل مفاجأة فيما يخص مقدميه.

ويبدأ حفل الافتتاح الذى يخرجه المخرج أحمد البوهى عضو اللجنة العليا للمهرجان، بفقرة المراسم وكلمات الافتتاح والتى تلقيها الدكتورة نيفين الكيلانى، والدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، فضلا عن العرض الافتتاحى، والذى سوف تستغرق مدة 40 دقيقة، وبعدها ربع ساعة استراحة، ثم يتم تقديم العرض المسرحى "تشارلى" كاملًا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

عرض "تشارلى" عن حياة أحد أهم آباء السينما فى العالم، بطولة محمد فهيم فى دور "تشارلي شابلن"، نور قدرى، أيمن الشيوى، داليا الجندى، عماد إسماعيل، بالإضافة إلى خمسين فنانا من الممثلين الشباب والراقصين والمطربين، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، وتصميم الاستعراضات لعمرو باتريك، وملابس ريم العدل، وديكور حازم شبل، وإكسسوارات الدكتور محمد سعد، وهي من إنتاج شركة سي سينما هاني نجيب وأحمد فهمي.

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.



سامح مهران