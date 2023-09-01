شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان شقيق عمرو عبد الجليل لمسجد المدينة المنورة فى المعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل، منذ قليل، جثمان هشام عبد الجليل شقيق الفنان عمرو عبد الجليل إلى مسجد المدينة المنورة بالمعادى لأداء الصلاة عليه وتشييعه الى مثواه الأخير.

وحرص عدد من الفنانين على الحضور منذ الدقائق الأولى منهم، محمد عبد الحافظ ومحمد صلاح وظهر علامات الحزن على الفنان عمرو عبد الجليل لفقدان شقيقه، الذى وافته المنية، أمس الخميس، وسيتلقى عمرو عبد الجليل العزاء فى شقيقه مساء اليوم بمسجد عمر مكرم بالتحرير.

وأعلن النجم عمرو عبد الجليل عن وفاة شقيقه هشام، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وكتب عمرو على صفحته: "البقاء لله في أخى العزيز هشام عبد الجليل.. ربنا يصبرنا ويرحمك يا رب.. نسألكم الدعاء.. اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار".

ويشارك الفنان عمرو عبد الجليل فى بطولة فيلم كتف قانونى بطولة النجمة هالة صدقي، ومن المقرر بدء فريق العمل التصوير خلال الفترة المقبلة.

ويضم الفيلم عددًا كبيرًا من النجوم أبرزهم: هالة صدقي، سيد رجب، كريم عفيفي، محمد رضوان، شيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين، والعمل يضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف أبرزهم: إلهام شاهين، يسرا، ومن تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيز.

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جنازة شقيق عمرو عبد الجليل (7)

جنازة شقيق عمرو عبد الجليل (7)



جنازة شقيق عمرو عبد الجليل (8)



جنازة شقيق عمرو عبد الجليل (9)



جنازة شقيق عمرو عبد الجليل (10)



جنازة شقيق عمرو عبد الجليل (11)



جنازة شقيق عمرو عبد الجليل (12)



جنازة شقيق عمرو عبد الجليل (13)



جنازة شقيق عمرو عبد الجليل (14)



جنازة شقيق عمرو عبد الجليل (15)



جنازة شقيق عمرو عبد الجليل (16)



جنازة شقيق عمرو عبد الجليل (17)



جنازة شقيق عمرو عبد الجليل (18)



جنازة شقيق عمرو عبد الجليل (19)



جنازة شقيق عمرو عبد الجليل (20)



جنازة شقيق عمرو عبد الجليل (21)



جنازة شقيق عمرو عبد الجليل (1)



جنازة شقيق عمرو عبد الجليل (2)



جنازة شقيق عمرو عبد الجليل (3)



جنازة شقيق عمرو عبد الجليل (4)



جنازة شقيق عمرو عبد الجليل (5)



جنازة شقيق عمرو عبد الجليل (6)



