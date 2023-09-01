شكرا لقرائتكم خبر عن من القلعة إلى العلمين.. أذواق فنية مختلفة تضىء سماء مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت مصر، منذ قديم الأزل، أن تثبت قدرتها على الريادة فى الفن، وأن لديها قدرة هائلة على إرضاء جميع الأذواق الفنية، وخلال الفترة الماضية تلألأت سماء مصر وتمكنت قوتها الناعمة من الوصول لكل الأذواق فى كل الوطن العربى، وذلك من خلال مهرجان هو الأهم من نوعه، مهرجان العلمين، هذا الحدث العظيم الذى يثبت كل يوم أن مصر تستطيع.

فمهرجان العلمين كان لديه من التنوع والزخم الذي جعله صاحب نكهة مختلفة واستقطب إليه ملايين الجماهير من كل أنحاء الوطن العربى واستطاع أن يرضى جميع الأذواق الفنية، حيث شارك فيه أهم مطربين على مستوى مصر والدول العربية بل والعالمية، فقدموا اللون الشعبى مع محمود الليثى وعمر كمال وحكيم ومحمد عدوية ورضا البحراوى وغيرهم، كما قدموا اللون الرومانسى والطرب مع الكينج محمد منير، والفنانة أنغام، والفنان بهاء سلطان، والفنان حميد الشاعرى، والفنانة إليسا، وتامر حسني، وكارول سماحة وراغب علامة وأحمد سعد، وقدم الموسيقار العالمي عمر خيرت حفلا من أروع حفلاته، كما قدم الرابر russ حفلة رائعة حضرها الآلاف، بجانب فرقة كايروكي التي نجح حفلها نجاحا كبيرا، وكذلك حفل أبو.

وفى العاصمة القاهرة كانت السماء تضىء بمهرجان عريق يعشقه الآلاف وينتظرونه من العام للآخر وهو مهرجان القلعة، الذى يحرص دائما كبار الفنانين على المشاركة فيه، ويحرص الجمهور على الحضور بشغف للاستمتاع.

وخلال مهرجان القلعة نجد كذلك جميع الأذواق قد قدمت وستقدم، فقد شارك فيه جيل التسعينيات مثل الفنان الكبير هاني شاكر وهشام عباس ونادية مصطفي وسيمون، وقدم اللون الشعبي الفنان مصطفي شوقي، واستمتعنا مع فرقة وسط البلد وأغانيها الساحرة، كما فى انتظار الاستمتاع بنجوم العرب غالية بن علي وهشام خارما ووليد توفيق، وكذلك ابتهالات ياسين التهامي وموسيقي العالمي عمر خيرت.



راغب علامة فى العلمين



مدحت صالح بمهرجان محكي القلعة

كل تلك الحفلات التي أقيمت في آن واحد من العلمين للقلعة، أثبتت أن مصر هي الرائدة بما لديها من قوة وتستطيع بكل سهولة أن تشكل المزاج وترضي جميع الأذواق.



على الحجار



تامر حسني فى العلمين

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة يعد انعكاسا طبيعيا لاهتمام الدولة المصرية وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي سيشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وجدير بالذكر أن برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 يشمل عروضًا لكل من عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفونى، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفي شوقى، غالية بن على، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى، على الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست.