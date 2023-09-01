شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القلعة X أسبوع.. 4 فنانين يشاركون لأول مرة بفعاليات المحكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير حققه مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الـ31، فعلى مدار أسبوع كامل قدم المهرجان ما يقرب من 15 حفلا غنائيا وموسيقيا مختلفا، ما بين الرومانسي وأغاني التسعينيات والأغاني والموسيقى التراثية والشعبية، التي نالت استحسان الجماهير بشكل كبير، وراضت جميع أذواق جماهير المهرجان.





سيمون

شهد مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الأسبوع الماضي، مشاركة مميزة لعدد من النجوم الذين يطلون على جمهور محكى القلعة لأول مرة، منهم الفنانة سيمون التى قدمت الاثنين الماضى حفلا كامل العدد فى مشاركتها الأولى بالمهرجان، واستعادت من خلاله مشاعر الطفولة والشباب لجيل ما قبل عام 2000 ولمعت بباقة من أعمالها الخاصة كان منها: "تانى تانى، قاعدين ساكتين كدة ليه، مبسوطة، الروح الفرفوشة، فيه حاجة كدة، اه لو تعرف، طنش تعش، الدنيا تروق، تاكسى، خاف منى، بتكلم جد، مبقاش عندى خلق، اسهر بقى لوحدك، مش نظرة وابتسامة، حلوة يا مصر"، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.



سيمون

عز الأسطول

وفي اليوم التالي -الثلاثاء الماضي- كان جمهور محكي القلعة على موعد مع حفل الفنان عز الأسطول، وفى ظهوره الأول بالفعاليات نال إعجاب واستحسان الحضور بأعماله الفريدة التى تمزج موسيقى الراى بالاتجاه الصوفى ومذاق الجنوب المصرى وكان منها: أنشودة امون رع، مدد يا الله، ومشيت، فى الحسين، العزوبية، فوق النخل، نسى نسى وهنا هنا.



عز الاسطول

مصطفى شوقي

وقدم الفنان مصطفى شوقي يوم الأربعاء الماضي أيضًا حفلا غنائيا في مهرجان القلعة في أولى مشاركاته بتلك الفعاليات، واستمتع الحضور بمجموعة مميزة من أعماله الغنائية التى تحمل سمات إيقاع العصر الحديث، كان منها: "ملطشة القلوب، ضارب عليوى، عرقسوس، يا سمرا، ابويا وصانى، بومبا" إلى جانب عدد من أعمال نجوم زمن الفن الجميل منها: "حارة السقايين ، ميدلى حليم ووردة وضم كامل الاوصاف - سواح - أى دمعة حزن لا - في يوم وليلة ، ميدلي منير وشمل في عشق البنات - قلبى مساكن شعبية ، وحشتونى، أما براوه، على رمش عيونها وغيرها".



مصطفى شوقى

عزيز مرقة

وفي أولى مشاركاته أيضا في المهرجان، يحيي الفنان الأردني عزيز مرقة، اليوم، حفلا غنائيا لأول مرة في مهرجان القلعة، ليتغنى بمجموعة من أعماله التي حققت جماهيرية كبيرة بين الشباب والجيل الجديد منها ما في منك ، مجننانى ، مين قلك ، بنت الناس ، بحبك للسما ، بنت قوية ، ضلك ابكى ، يا باى وغيرها.

ويعد مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، من تنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وقال الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا: "إن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 تم تطويره ليتخذ شكلاً جديدًا يهدف إلى تقديم ألوان إبداعية جادة تناسب أذواق مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية".

وأضاف رئيس الأوبرا: "أن الفعاليات تشهد مشاركات أولى لعدد من الفنانين المصريين والعرب إضافة إلى ثنائيات غنائية متنوعة وظهور لعدد من نجوم التسعينيات"، مشيرًا إلى أن عدد الفعاليات هذا العام يصل إلى 45 حفلاً، حيث يقام حفلان متتاليان على مسرح المحكى إلى جانب حفل يستضيفه مسرح خارجى تم استحداثه وإعداده لاستقبال الجمهور أثناء الدخول.