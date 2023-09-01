شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الثقافة السينمائية يعرض أول فيلم كرتون مصرى ثلاثى الأبعاد الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومى للسينما، بمشاركة إدارة الموهوبين والتعلم الذكى، بقيادة الدكتور عز الرجال فاروق، أمسية سينمائية يعرض خلالها فيلم "مشبك شعر"، بحضور المخرجة عطية خيرى، وذلك في السابعة مساء الأربعاء المقبل.

وذكر المركز القومي للسينما في بيان اليوم الجمعة أن فيلم "مشبك شعر" يعتبر الأول في مجال الرسوم المتحركة الطويلة، والمنفذ بتقنية جرافيك ثلاثي الأبعاد، وتدور أحداثه حول الصراع بين الخير والشر في محاولة لحل لغز اختفاء الأمير حور شقيق الملك "سنفرو" من خلال بردية فرعونية معروفة باسم "بردية خوفو والسحرة".

"مشبك شعر" معالجة وحوار وأغاني دكتور طارق مندور، موسيقي ومؤثرات وألحان إيمان صلاح الدين، مونتاج أحمد عمري، وإخراج فنانة الجرافيك والرسوم المتحركة عطية عادل خيري، ويقوم بأداء أصوات الشخصيات مجموعة من النجوم: لطفي لبيب، سامي العدل، ريهام عبدالغفور، أحمد صلاح السعدني وعهدي صادق.

يأتي ذلك ضمن مجموعة الفعاليات الترفيهية التي يقيمها مركز الثقافة السينمائية للأطفال.

ونوه المركز القومي للسينما إلى أن أنشطة مركز الثقافة السينمائية، موجهة للفئات العمرية المختلفة، حيث يحرص المركز دائما على تنوع الأنشطة التي يقيمها من خلال العروض السينمائية والندوات والورش المتخصصة، حتى تتناسب مع متطلبات الجمهور من محبي وعشاق السينما، ويذكر أن جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما تتاح مجانا للجمهور العام من محبي السينما.