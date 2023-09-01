شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب: مصر بلد المهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مصر أصل الحضارة وبلد الفن والثقافة .. جملة لا تحمل أي نوع من "الشيفونية " ولكنها الحقيقة التي يقرها العالم أجمع، فتاريخ مصر هو تاريخ الحضارة الإنسانية حيث أبدع الإنسان المصري وقدًّم حضارة عريقة سبقت حضارات شعوب العالم منذ أكثر من 7 آلاف سنة، والفن المصري والحضارة المصرية كانت ومازالت رائدة في ابتكاراتها وعمائرها وفنونها، حيث أذهلت العالم والعلماء بفكرها وعلمها، فهي حضارة متصلة الحلقات تفاعل معها الإنسان المصري وتركت في عقله ووجدانه بصماتها.

مصر أول دولة في العالم القديم عرفت ما يسمي حاليا بالمهرجانات التي كانت كانت جزءًا مهمًا من حياة القدماء المصريين في جميع أنحاء مصر العليا والسفلى والعديد من المناطق كانت بها أعياد محلية، والمهرجانات كانت معروفة في جميع أنحاء البلاد، وقد احتفل قدماء المصريين بهذه الأعياد من خلال تزيين وإنارة المعابد وغناء الأغاني وتقديم القرابين والتضحيات، فمصر لها الريادة والسبق في إقامة المهرجانات.

ونحن هنا لا نفتخر بالماضي ونترك الحاضر، بل إن الحاضر حاليا يشهد تميز وتفوق وريادة فنية وثقافية فنحن نمتلك في اللحظة الآنية الكثير من المهرجانات الرائدة في المنطقة العربية منها ما هو سينمائي أو مسرحي أو غنائي ، ونعيش حالة فنية ثقافية بعدد من المهرجانات والفعاليات لا مثيل لها، وننتهي من فعاليات مهرجان لنبدأ مهرجانا آخر يحمل تنويرا مختلفا.

انتهى المهرجان القومي للمسرح المصري ذلك العرس المسرحي الكبير الذي يجمع انتاجات المسرح المصري خلال عام في تنافس يفرز لنا الأفضل من العروض المسرحية المصرية ، ثم يأتي مهرجان القلعة بكل ما يحمله من تنوع غنائي ليقدم خدمة ثقافية لجمهور مصر من الطبقة المتوسطة ، وفي نفس الوقت يكون مهرجان العلمين مستمرا بما يقدمه من فنون مختلفة ما بين الغناء والحفلات المتنوعة، كما يفرز من داخله مهرجانا كمهرجان القاهرة للدراما.

أتوقف قليلا عند مهرجان العلمين الذي يحمل تميزا وتفردا فهو المهرجان الأشمل الذي يجمع كل الفنون في مهرجان واحد، فهو مهرجان المهرجانات، وأتوقع له مستقبلا أن يكون الأفضل علي خريطة المهرجانات في العالم بما يمتلكه من موقع ساحر، فأصبح ايقونة السياحة في المنطقة .

فن صناعة المهرجانات مصر لها الريادة فيه، ومهرجانات مصر لها طعم مختلف ومذاق مميز، ومهما قدمت دول مجاورة مهرجانات إلا أن المهرجانات المصرية هي الجاذبة لكل العرب، فكلما أسافر لأي بلد شقيق من بلداننا العربية أجد شغف ونهم ورغبة في حضور المهرجانات المصرية وحتي زملائنا الإعلاميين يسئلون دائما عن مهرجانات مصر ويرغبون في حضورها برغم ما يمتلكونه من مهرجانات، ودائما أسمع تلك الجملة من الأشقاء في كل الدول العربية " نفسي أحضر مهرجان القاهرة" أو " نفسي أحضر مهرجان الأقصر "، فمصر هي أصل المهرجانات ولها الريادة والسبق فيما يسمي بصناعة المهرجانات والكل تعمل وقلد وعمل محاكاة لما تقدمه مصر من مهرجانات إضافة إلا ان كل مهرجانات الوطن العربي لا يجعلها ذات بريق إلا بنجوم مصر وصناع الفن المصري سواء في المسرح أو السينما أو الدراما التليفزيونية.

مهرجانات مصر مستمرة منذ بداية شهر يناير وحتي نهاية ديسمبر من كل عام ، وكل مهرجان له بصمته وتفرده في تقديم نوعا وفرعا من فروع الفن، لتستمر الحالة الفنية والثقافة في مصر طوال السنة، فمصر بلد المهرجانات .