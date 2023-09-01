شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعضاء لجنة تحكيم مهرجان المسرح العربى بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم المعهد العالى للفنون المسرحية بالإسكندرية الدورة الرابعة من مهرجان المسرح العربى، والتى تحمل اسم الفنان ماجد الكدوانى، وذلك فى الفترة من 8 حتى 18 سبتمبر، برئاسة الدكتورة نبيلة حسن عميد المعهد، وتحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، ويديره محمد عصمت.

وتشكلت لجنة تحكيم المهرجان من الدكتور محمد العدل، ومهندس الديكور والسينوغرافر حازم شبل ، والمخرج عادل حسان ، والموسيقار كريم عرفة ، والدكتورة أميرة عبد الرحمن.

يذكر أن مدير المهرجان محمد عصمت كشف أن المهرجان يكرم في حفل الافتتاح والختام على مسرح مكتبة الإسكندرية الفنان حسام داغر، وهاجر الشرنوبي ، وكريم الحسيني ، وأشار إلى أنه لأول مرة تحمل جائزة التمثيل اسم الفنانة وفاء عامر وهي الجائزة التي تبلغ قيمتها 10 آلاف جنيه مصري.

وأكد أنه تم اختيار الفنانة لاطلاق اسمها على الجائزة كونها سكندرية ومن المؤثرين في الفن بشكل عام، ولفت إلى أن المهرجان يضم 16 عرضا خلال أيام المهرجان الذي سينطلق يوم 8 سبتمبر المقبل على أن يكون الافتتاح على مسرح مكتبة الإسكندرية، فيما يقام حفل الختام وتوزيع الجوائز، يوم 18 سبتمبر على مسرح الأوبرا بالإسكندرية بشارع فؤاد.

جدير بالذكر أن المهرجان هذا العام يحمل اسم الفنان ماجد الكدواني، بينما حمل اسم الفنان محمد صبحي خلال الدورة الثالثة السابقة فيما حملت الدورة الثانية اسم الدكتور سناء شافع، وحملت الدورة الأولى اسم الدكتور سامي عبد الحليم.