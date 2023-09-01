شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عزاء شقيق الفنان عمرو عبد الجليل بمسجد عمر مكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل عزاء شقيق الفنان عمرو عبد الجليل بمسجد عمر مكرم بالتحرير، وكان أول الحضور نجل الفنان الراحل توفيق الدقن .

وشيع الفنان عمرو عبد الجليل جثمان شقيقه هشام عبد الجليل، ظهر اليوم من مسجد المدينة المنورة بالمعادى، وحرص عدد من الفنانين على الحضور منذ الدقائق الأولى للمشاركة في تشييع الجثمان ومواساة زميلهم الفنان عمرو عبد الجليل منهم، محمد لطفي، محمد عبد الحافظ ، محمد صلاح، وظهرت علامات الحزن على الفنان عمرو عبد الجليل لفقدان شقيقه، الذى وافته المنية، أمس الخميس.

وأعلن النجم عمرو عبد الجليل عن وفاة شقيقه هشام، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وكتب عمرو على صفحته: "البقاء لله في أخى العزيز هشام عبد الجليل.. ربنا يصبرنا ويرحمك يا رب.. نسألكم الدعاء.. اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار".