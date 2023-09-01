شكرا لقرائتكم خبر عن توافد الجمهور على حفل نسمة عبد العزيز وعزيز مرقة بمحكى القلعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ أكثر من ساعتين توافد الجمهور على محكى القلعة لحضور حفلى اليوم، الذى يحييهما عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز والنجم عزيز مرقة، ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء .

وأعرب النجم الأردنى عزيز مرقة عن سعادته بالمشاركة بحفل ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الـ31، وقال فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": "دى أول مرة أشارك في مهرجان القلعة، لكن متحمس للقاء الجمهور المصرى العظيم". وأضاف عزيز مرقة: "أتمنى أن ألتقى الجمهور المصرى كل يوم لأنى بحب مصر وشعبها، وسعيد بالمشاركة وأتمنى أن أقدم ما يسعد الجمهور سواء الذى سيحضر الحفل أو من سيشاهدها على قناة الحياة التى أشكرها لنقلها كل المهرجانات الفنية بمصر".











وتحرص قناة الحياة على نقل فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حيث تعرض حفلان مساء اليوم الأول من سبتمبر على مسرح المحكى.

ففى الثامنة مساء تقدم عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها حفلا يتضمن بانوراما من الألحان العربية والغربية التى أعيد توزيعها لتناسب آلة الماريمبا منها شط إسكندرية، أكدب عليك، أنت عمرى، الدنيا ريشة فى هوا، أشكى لمين، بتونس بيك، ديسباسيتو، الحلوة دى، حارة السقايين، البخيل وأنا وسواح.

وفى العاشرة مساء يحل الفنان الأردنى عزيز مرقة وفرقته ضيوفاً على الفعاليات لأول مرة ليتغنى بمجموعة من أعماله التي حققت جماهيرية كبيرة بين الشباب والجيل الجديد منها ما في منك، مجننانى ، مين قلك ، بنت الناس ، بحبك للسما ، بنت قوية ، ضلك ابكى ، يا باى وغيرها.