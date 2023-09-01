شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يقدم واجب العزاء فى شقيق عمرو عبد الجليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الفنانان أشرف زكى وإيهاب فهمى إلى عزاء شقيق الفنان عمرو عبد الجليل الذى يقام بمسجد عمر مكرم بالتحرير، والتى وافته المنية امس الخميس .وبدأ منذ قليل عزاء شقيق الفنان عمرو عبد الجليل بمسجد عمر مكرم بالتحرير، وكان أول الحضور نجل الفنان الراحل توفيق الدقن .

وشيع الفنان عمرو عبد الجليل جثمان شقيقه هشام عبد الجليل، ظهر اليوم من مسجد المدينة المنورة بالمعادى، وظهرت عليه علامات الحزن في وداع شقيقه وهو نفس الأمر الذى ظهر على أفراد العائلة.

وحرص عدد من الفنانين على الحضور منذ الدقائق الأولى للمشاركة في تشييع الجثمان ومواساة زميلهم الفنان عمرو عبد الجليل منهم، محمد لطفي، محمد عبد الحافظ ، محمد صلاح.

وأعلن النجم عمرو عبد الجليل عن وفاة شقيقه هشام، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وكتب عمرو على صفحته: "البقاء لله في أخى العزيز هشام عبد الجليل.. ربنا يصبرنا ويرحمك يا رب.. نسألكم الدعاء.. اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار".

ويشارك الفنان عمرو عبد الجليل في بطولة فيلم كتف قانوني بطولة النجمة هالة صدقي، ومن المقرر بدء فريق العمل التصوير خلال الفترة المقبلة.