شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "ستموت فى العشرين" بنادى السينما الأفريقية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض، اليوم السبت، فيلم "ستموت فى العشرين" بنادى السينما الأفريقية بسينما الهناجر، السابعة مساء، والفيلم من إخراج أمجد أبو العلا، وتدور أحداثه حول طفل يتنبأ له بأنه سيموت فى العشرين من عمره ما يجعل الأبوين يمران بظروف وأفكار صعبة ويحاولان السيطرة عليه، ترى ماذا يحدث عندما يصل هذا الطفل إلى سن العشرين؟

وجدير بالذكر أن الفيلم حصل على العديد من الجوائز فى مهرجانات سينمائية منها: برلين والجونة وقرطاج، والمخرج السوداني أمجد أبو العلاء حصل علي شهادة من النقاد وأعضاء الجمعية والصحفيين والسينمائيين باختيار فيلم "ستموت في العشرين" من بين الأفلام العربية الثلاثة التى حصلت على أعلى تصويت من بين الأفلام العربية التى عرضت فى دور العرض المصرية خلال عام 2021.

فيلم "ستموت في العشرين" أنتج بدعم من عدة جهات منها مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية (صندوق اتصال)، ونادى السينما الأفريقية يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة المصرية.