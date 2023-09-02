شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان آفاق مسرحية يطلق دورته الـ9 باسم الراحل كرم مطاوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق مهرجان آفاق مسرحية، برئاسة الفنان هشام السنباطي، دورته الـ 9 باسم الفنان الكبير الراحل كرم مطاوع ، الذى كان أستاذا ومعلما في أكاديمية الفنون، بالإضافة لكونه مخرجا مسرحيا عظيما، قدم العديد من الأعمال المسرحية المهمة، كما أنه ممثل كبيرا شارك فى أعمال سينمائية عديدة مع نجوم السينما.

مهرجان آفاق مسرحية تبدأ مرحلته الأولي من التصفيات الأولية بداية من 1 أكتوبر وحتى 14 من نفس الشهر، أما المرحلة الثانية فتبدأ من 17 إلى 23 أكتوبر، وهي مرحلة المسابقات فتبدأ بعد مرحلة التصفيات مباشرة ، والمرحلة الثالثة وهي " النهائيات " تبدأ من 28 أكتوبر وحتي 6 نوفمبر علي مسرح الهناجر .

من جهته قال المخرج هشام السنباطي، مؤسس وأمين عام مهرجان "آفاق مسرحية"، إن 15 سبتمبر هو آخر موعد لتقديم الفرق المسرحية الراغبة فى المشاركة فى الدورة التاسعة؛ حيث سيتم غلق باب المشاركات، استعدادا لانطلاق المهرجان فى أكتوبر المقبل.

فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان تنطلق اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، ومهرجان آفاق مسرحية هو مشروع مسرحي كبير يضم العديد من فرق الأقاليم من كل ربوع مصر، ويهدف إلى تقديم إبداعات شباب المسرح المستقل والحر في مختلف أشكال المسرح كمسرح الطفل والمايم والديودراما والمونودراما ومسرح ذوي الاحتياجات الخاصة، ويقام المهرجان على ثلاث مراحل وهي التصفيات الأولية وملتقى المسابقات والنهائيات.

جدير بالذكر أن المهرجان تقام دورته التاسعة تحت رعاية وزارة الثقافة، وبدعم قطاع شئون الإنتاج الثقافي، وصندوق التنمية الثقافية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وتترأس المهرجان شرفيا هذا العام الفنانة القديرة سهير المرشدي، وأمين عام المهرجان ومؤسسه هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني رانيا الشامي.