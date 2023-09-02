شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المنتج الفني هاني وليام وتشييع جنازته اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى المنتج هاني وليم في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وتشيع جنازته الساعة الـ12 ظهرا من كنيسة العذراء مريم بمنطقة المقطم.

وسارع العديد من الفنانين لنعي المنتج الراحل، ومنهم المؤلف عمرو محمود ياسين الذي كتب عبر حسابه بموقع فيس بوك: خالص التعازي لأسرة الاستاذ المنتج هاني ويليام، ربنا يرحمه و يصبر اسرته و كل محبيه. كما نعى هاني وليم عدد من أصدقاء المنتج الراحل، معبرين عن حزنهم لفقدانه.

ونعت نقابة المهن السينمائية المنتج الراحل، وقالت في بيان إعلامي: انتقل إلى الأمجاد السماوية المنتج الفني الزميل هاني وليم. السيد النقيب والساده أعضاء مجلس الإدارة يشاطرون أسرة الزميل في مصابهم الأليم داعين المولي سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته

يشار إلى أن من أعمال هاني وليم "تفاحة حوا"، "4 كوتشينة"، "جرسونيرة"، "نوم التلات"، و"قسطي بيوجعني".