شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن النظام الغذائى لـ سلمى حايك فى عيد ميلادها الـ57 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الثانى من سبتمبر مع عيد ميلاد النجمة الشهيرة سلمى حايك، حيث ولدت عام 1966، لتتم اليوم عامها الـ57، والذى لم يؤثر على مظهرها إذ ما زالت تعتبر من أهم النجمات حول العالم سواء فى جاذبيتها أو نشاطها الفنى من خلال جدول مزدحم بالأعمال الفنية.

وخلال التقرير التالى نتعرض لعدة معلومات عن سلمى حايك، في عيد ميلادها الـ 56 أبرزها لها علاقة بكيفية حفاظها على جمالها في هذا السن.



حايك

أكدت سلمى حايك في مقابلة تليفزيونية سابقة لها، أنها تواظب على نظام غذائى لا تكسر قواعده مطلقًا، أهم ما فيه اعتمادها على الدهون الصحية، والابتعاد عن تناول النشويات بشكل كبير.

سلمى حايك

وأوضحت سلمى حايك أن الماء له مفعول السحر فتشرب منه كمية كبيرة يوميًا للمحافظة على رشاقتها بصورة كبيرة.

تبدأ سلمى حايك يومها من خلال تناول وشرب العصائر الطبيعية التى تهدف من ورائها لمد جسدها بالنشاط والحيوية، بالإضافة للتخلص من السموم.

وعكس مشاهير كثيرين يلجأون للرياضة للحفاظ على رشاقتهم أكدت سلمي أنها لا تمارس الرياضة بصورة منتظمة، لكنها تعشق اليوجا، التي تمارسها بانتظام.

الفاكهة أيضًا من الأمور التي تعد من أهم وجباتها اليومية، بل وأكثر وجبة في حياتها، مع تركيزها على تناول المأكولات الطبيعية، وتجنب المأكولات المصنعة.